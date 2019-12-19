Uluslararası vakıfların ve mülteci savunma örgütlerinin açıklamalarına hem gözlerini hem de kulaklarını tıkayan Avrupa'da skandal bir karara imza atıldı.

Washington Post'ta yer alan habere göre Danimarka, Suriye'nin Başkenti Şam'ın "yaşamak için güvenli" olduğunu ve herhangi bir tehlikeyle karşılaşmadıklarını söyleyerek, Suriyeli 3 kadının sığınma başvurusunu reddetti.

Danimarka'nın bu kararı küçük gibi gözükse de Avrupa'nın Suriyelileri savaşın yıktığı evlerine geri göndermeleri için emsal bir karar oluşturabileceği savunuluyor.

Raporlar ülkedeki durumu gözler önüne seriyor

İnsan hakları savunucularının yayınladığı raporlar, Şam'da yaşamanın hayati tehlike riski barındırdığını, geri dönenlerin tutuklama, sorgulama, işkence hatta ölüm tehditleriyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor.

Washington merkezli bir düşünce kuruluşu olan Tahrir Enstitüsü'nün adli direktörü Mai El-Sadany, “Suriye savaşının sona ermesi, Suriyeli göçmenlerin korunmasına gerek olmadığı anlamına gelmiyor. Göçmen karşıtı duruşu olan diğer ülkeler, şimdi örnek olarak Danimarka'yı alabilirler” dedi.

Danimarka’nın Suriye hükümetiyle sürgünler konusunda bir anlaşması yok, bu yüzden sınır dışı edilmeleri pek mümkün değil.

Danimarkalı Mülteci Konseyi’deki iltica müdürü Eva Singer, bazı kadınların ve çocuklarının Danimarka'da iltica statüsünde olan akrabaları aracılığıyla göçmen olarak kalabileceğini, aksi halde Danimarka açık hava sınır dışı tutma merkezine gönderileceklerini söyledi.

Kaynak: Washington Post