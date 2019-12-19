Dünya
Mehmetçik ekmeğini Rasulayn'daki köylülerle paylaştı19 Aralık 2019 Perşembe 16:03 - Son Güncelleme 19 Aralık 2019 Perşembe 16:09
Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Rasulayn'da Mehmetçik, halkın ekmek ihtiyacını kurduğu fırınla gideriyor.
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörden temizlenen Rasulayn'da Mehmetçiğin askeri fırın ünitesinde pişirdiği ekmekleri yerel halkla paylaştığı bildirildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi;
"Barış Pınarı bölgesinde Suriyeli kardeşlerimize günlük sıcak ekmek dağıtımı sürüyor. Mehmetçiklerimiz, askeri fırın ünitesinde pişirdikleri ekmekleri Rasulayn’ın Umsuleybe ve Gatufa köyündeki kardeşlerimizle paylaştı."
Kaynak: TRT Haber
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