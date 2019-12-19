İngiltere’de parlamento üç ay içinde ikinci defa açıldı. Gelenekler üzere açılışı Kraliçe İkinci Elizabeth yaptı.

[Fotoğraf: Reuters]

Kraliçe hitabında hükümetin önceliğinin İngiltere’nin 31 Ocak'ta AB'den ayrılmasını sağlamak olduğunu açıkladı. Kraliçe diğer ekonomilerle de ticaret müzakerelerine başlanacağı belirtti.

[Fotoğraf: Reuters]

Kraliçe İkinci Elizabeth yeni hükümetin programını açıkladığı konuşmasında eğitim ve sağlık sisteminin finansmanın artırılacağını ayrıca internet güvenliği için önlemler alınacağını kaydetti.

[Fotoğraf: Reuters]

Parlamento’da 3 ay içinde 2 kez açılış yapıldığı için açılış töreni düşük profilli tutuldu. Geleneklerin aksine Kraliçe bu defa Parlamento açılışına atlı araba yerine otomobille geldi ve tören kıyafeti giymedi.

[Fotoğraf: Reuters]

Ülkenin 31 Ocak’ta Avrupa Birliği’nden ayrılması süreciyle ilgili olarak yeni Parlamento’da ilk oylama cuma günü yapılacak.

Kaynak: TRT Haber

