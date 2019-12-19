Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesi (TSJC), Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra'ya İspanya devletinin kurumlarına itaatsizlikten 1,5 yıl kamu görevinden men cezası verdi.

Torra, İspanya'da 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimler öncesinde Barselona'daki Katalonya hükümet binasında asılı olan sarı kurdelenin ve "Sürgündeki ve tutuklu siyasetçilere özgürlük" yazılı pankartın kaldırılması yönünde Merkez Seçim Komitesinin gönderdiği talimata uymamıştı.

Katalonya'da bağımsızlık yanlısı girişimlerden dolayı yargılanan veya yurt dışına kaçan Katalan siyasetçilere destek için sembolleştirilen sarı kurdele ve pankartın kaldırılmama gerekçesi, "demokratik bir hak ve ifade özgürlüğü" olarak savunulmuştu.

Torra'ya verilen kamu görevinden men cezası nedeniyle Katalonya parlamentosunda 2020 yılında yerel erken seçimlerin yapılması öngörülüyor.

Cezaevindeki Junqueras için Avrupa Adalet Divanından iyi haber

Diğer yandan Avrupa Adalet Divanı (ECJ), Katalonya'da 2017 yılında yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumundan dolayı 13 yıl hapse çarptırılan Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partisi lideri ve eski Katalonya Özerk Hükümet Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras'ın "siyasi dokunulmazlığı" olduğuna hükmetti.

Kararda, 2 Kasım 2017 tarihinden bu yana cezaevinde olan Junqueras'ın, henüz hakkında verilmiş bir mahkumiyet cezası yok iken, 26 Mayıs 2018'de Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili seçilmesi dolayısıyla "siyasi dokunulmazlık" hakkı bulunduğu belirtildi.

Lüksemburg merkezli mahkeme, AP vekillerinin seçildikleri andan itibaren "seyahat etme ve meclis oturumlarına katılma hakkına" kavuştuğuna hükmetti.

Katalan siyasetçilerle ilgili sona eren İspanya'daki davanın yeniden açılmasıyla ilgili talebi reddeden EJC, Junqueras'ın serbest kalıp kalmamasıyla ilgili kararın ise İspanya Yüksek Mahkemesine ait olduğuna kanaat getirdi.

Kararın, Junqueras'ın siyasi geleceğini nasıl etkileyeceği netlik kazanmazken, AP'nin atacağı adımlar da merak ediliyor.

Kaynak: AA