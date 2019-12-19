İngiliz The Times gazetesinde yer alan haberde, BoE için dışarıdan teknolojik destek hizmeti veren bir şirketin, bankanın brifinglerini kamuoyu ile paylaşılmadan 7-8 saniye önce bazı yatırım fonu şirketleri ile paylaştığı belirtildi.

Haberde, bu uygulamanın görüntü iletiminde herhangi bir sorun yaşanması ihtimaline karşı yapılan bir teknolojik destek uygulaması olduğu ancak dışarıda hizmet veren şirketin, bu bilgileri bazı yatırım fonu şirketleri ile önceden paylaşarak şirketlerin yatırımlarında büyük avantaj elde etmelerine imkan tanıdığı kaydedildi.

"Kabul edilemez bir durum"

BoE'den yapılan açıklamada, "Bankanın bilgisi ve onayı olmadan ses çıkışının kullanılması tamamen kabul edilemez bir durum. Konuya ilişkin soruşturma yapılıyor" denildi.

Açıklamada, söz konusu şirketin bankanın teknolojik altyapısına erişiminin tamamen sonlandırıldığı belirtilerek, "Bankamız, politika komitemizin piyasa hassasiyeti olan kararlarının yüksek bilgi güvenliği standartlarına uygun bir şekilde verilmesiyle faaliyet göstermektedir" ifadesi kullanıldı.

Konuya ilişkin olarak BoE'nin yanı sıra İngiliz denetim kuruluşu Finansal Yönetim Otoritesi'nin de (FCA ) soruşturma başlattığı bildirildi.

Kaynak: AA