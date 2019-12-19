Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen yıllık basın toplantısında, güncel konulara ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Libya sorusuna yanıt veren Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile temas halinde olduklarına vurgu yaparak, "Yarın Türkiye'den delegasyon gelecek, konuyu görüşeceğiz." ifadesini kullandı.

Putin, ülkedeki iç karışıklık konusunda Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Sarraj ve isyancı Haftter ile görüştüklerini söyledi.

Putin, Batı basınında yer alan "Rusya Hafter'i destekliyor" ifadelerinin doğru olmadığını belirterek, "Çatışan tarafların ülkeyi kimin ve nasıl yöneteceği konusunda anlaşması gerekiyor." dedi ve çatışmaları durduracak bir çözüm üzerinde çalışılması gerektiğine dikkat çekti.

Kaynak: TRT Haber