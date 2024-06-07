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Dünya
İHA 07.06.2024 23:39

Danimarka Başbakanı Frederiksen'e saldırı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in, başkent Kopenhag'da saldırıya uğradığı açıklandı.

Danimarka Başbakanı Frederiksen'e saldırı

CNN'in haberine göre, Danimarka Başbakanlık Ofisi, Başbakan Frederiksen'in Kopenhag'daki Kultorvet Meydanı'nda bir kişinin saldırısına uğradığını açıkladı.

Açıklamada, saldırganın gözaltına alındığı belirtildi.

Frederiksen'in saldırı nedeniyle şoke olduğu aktarılan açıklamada, şüphelinin nasıl saldırdığı ve Başbakan'ın yaralanıp yaralanmadığı konusunda bilgi verilmedi.

AB yetkilileri saldırıyı kınadı

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'e yönelik başkent Kopenhag'da düzenlenen saldırıyı kınadığını bildirerek destek mesajları paylaştı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, X paylaşımında Frederiksen'e yönelik saldırı karşısında öfkeli olduğunu ifade ederek, "Bu korkakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Tüm düşüncelerim siz ve ailenizle birlikte sevgili Mette. Umarım bu korkunç saldırıyı en kısa zamanda atlatırsınız." mesajını paylaştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise sosyal medya paylaşımında, saldırı karşısında "şok olduğunu" kaydederek, "Avrupa'da inandığımız ve uğruna mücadele ettiğimiz her şeye aykırı olan bu alçakça eylemi kınıyorum. Sana güç ve cesaret diliyorum, her ikisine de fazlasıyla sahip olduğunu biliyorum." ifadesine yer verdi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da X hesabından yaptığı paylaşımda, saldırının "dehşet verici" olduğunu belirterek, "Şiddetin siyasette yeri yoktur. Güçlü kal, Mette!" ifadesini kullandı.

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