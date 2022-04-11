Seçim kampanyası sürecinde favori isimler arasında gösterilen ve eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin partisi Cumhuriyetçilerin (LR) adayı Valerie Pecresse, açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 4,78 oy alarak seçimi beşinci sırada tamamladı.

Pecresse, parti merkezinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçim kampanyası döneminde ciddi miktarda harcama yaptığını söyledi.

Aldığı oyun yüzde 5'in altında kaldığını belirten Pecresse, bu nedenle partisinin hazinenin seçim masrafları için 7 milyon euroluk desteğinden yararlanamayacağına dikkati çekti.

Fransızlara acil bağış çağrısı

Pecresse, seçim kampanyası için kendisinin de şahsen 5 milyon euro borçlandığını ifade ederek kampanya masraflarını karşılamak için 15 Mayıs'a kadar Fransızlara acil bağış çağrısında bulundu.

Destekçilerinin kendi adına açtırdığı siteden bağış yapabileceklerini belirten Pecresse'in yardım çağrısı Twitter'da gündem oldu.

Twitter kullanıcıları, seçime katılan adaylar arasında en varlıklı olan Pecresse'e yaklaşık 10 milyon euroya ulaşan servetini hatırlatarak "borcunu kendin öde", "daha fazla çalışın o zaman", "fırsatçılık yapmayın" şeklinde tepkiler verdi.

Bir kullanıcı da Pecresse'e, Fransa'da yolsuzlukla suçlanan danışmanlık şirketi McKinsey'den yardım istemesini tavsiye ederek "ne de olsa (McKinsey) kamu kasasını boşaltma konusunda uzman" ifadesini kullandı.