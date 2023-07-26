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Dünya
TRT Haber 26.07.2023 16:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ziyareti Yunan basınında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turunun dış basında yankıları sürüyor. Yunan medyası, Türkiye’nin tarihindeki en büyük savunma ve havacılık ihracat sözleşmesine imza atmasını gazete başlıklarına taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ziyareti Yunan basınında
[Fotoğraf: Arşiv]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkeleri ile yaptığı anlaşmalara Yunan basını geniş yer verdi.

To Vima gazetesi özellikle Suudi Arabistan ile yapılan insansız hava aracı anlaşmasına dikkat çekti. Bunun, Türkiye'nin tarihindeki en büyük savunma ve havacılık ihracat sözleşmesi olduğunu yazdı.

Gazete, “Körfez ülkelerinin de Türkiye’ye ihtiyacı olduğu, petrol çıkarmanın ötesinde yeni yatırım sektörleri aradıkları” yorumunu yaptı.

Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini "Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde değeri 50 milyar doları aşan anlaşmalara imza attı" başlığını attı.

"Türkiye, Körfez ülkeleri ile Avrupa arasında bir köprü olmak istiyor" yorumu

Army Voice adlı Yunan savunma sanayi sitesi, Suudi Arabistan'ın Türk silah üreticisi Baykar ile insansız hava araçları alımı için iki farklı sözleşme imzaladığını öne çıkardı.

Suudi Arabistan'ın çok sayıda insansız hava aracı (İHA) üretmek için Cidde'de bir insansız hava aracı üretim hattı kurmakla ilgilendiğine işaret etti.

Erdoğan'ın Körfez turu ve yansımaları
Erdoğan'ın Körfez turu ve yansımaları

Haber sitesi ieidiseis, “Türkiye’nin, Körfez ülkeleri ile Avrupa arasında bir köprü olmak istediği” yorumunda bulundu. Bunun “Arap ülkelerinin de istediği bir şey” olduğu belirtildi.

Efimerida gazetesi ise Türkiye’nin Körfez ülkeleriyle yaptığı anlaşmaların çift taraflı okunması gerektiğini vurguladı.

Gazete, anlaşmaların Türk ekonomisi için taşıdığı anlamın yanısıra, Körfez ülkeleri için de “diplomatik köprü” olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

ETİKETLER
BAE Birleşik Arap Emirlikleri Katar Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan
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