Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesinin tarihi belli oldu08 Ekim 2019 Salı 15:33 - Son Güncelleme 08 Ekim 2019 Salı 16:34
ABD Başkanı Donald Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Kasım'da Washington'da konuğum olacak." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 13 Kasım'da Washington'da görüşeceklerini duyurdu.
Trump Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Birçokları Türkiye'nin ABD'nin büyük bir ticaret ortağı olduğunu unutuyor. Türkiye, F-35'lerin çelik gövdesini yapıyor. İdlib'de birçok canın kurtulmasında yardım ettiler. Ayrıca Rahip Brunson'ın geri dönmesini sağladılar. Türkiye'nin, NATO'nun itibarı yüksek önemli bir üyesi olduğunu unutmayın. O (Erdoğan) 13 Kasım'da konuğum olarak geliyor" dedi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: zirve washington Trump erdoğan