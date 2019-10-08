ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 13 Kasım'da Washington'da görüşeceklerini duyurdu.

Trump Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Birçokları Türkiye'nin ABD'nin büyük bir ticaret ortağı olduğunu unutuyor. Türkiye, F-35'lerin çelik gövdesini yapıyor. İdlib'de birçok canın kurtulmasında yardım ettiler. Ayrıca Rahip Brunson'ın geri dönmesini sağladılar. Türkiye'nin, NATO'nun itibarı yüksek önemli bir üyesi olduğunu unutmayın. O (Erdoğan) 13 Kasım'da konuğum olarak geliyor" dedi.

Kaynak: TRT Haber