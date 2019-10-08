ABD Başkanı Donald Trump, "Artık eve dönme vakti geldi" dedi.

Amerikan askerlerinin bölgeden çekilme işlemi başladı.

Trump'ın bu kararı hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar cephesinde büyük tepki çekti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, kararın bölgesel güvenlik ve istikrar için tehdit oluşturduğunu savundu, Trump'a kararından dönme çağrısı yaptı.

Bir başka Demokrat isim Bob Menendez'e göre de bu adım Ortadoğu'da yeni bir kaos dalgasına davetiye çıkaracak.

Cumhuriyetçilerden de tepki geldi

Daha önce Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını savunan Cumhuriyetçi Senatör Lindsay Graham, tavır değiştirdi.

"Mevcut durum ABD'nin güvenilmez bir müttefik olduğunu gösteriyor" eleştirisinde bulundu.

Graham, kararın iptali için Senato'ya tasarı sunmaya da hazırlanıyor.

Cumhuriyetçi Parti Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell de ABD güçlerinin çekilmesinin Rusya, İran ve Esed rejimine yarar sağlayacağını ifade etti.

Nikki Haley'den skandal mesaj

Ziyaret ettiği ülkelerin neredeyse tamanında ağır protestolara maruz kalan ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundan asker çekme kararına tepki göstererek kararın, ABD'nin müttefiklerini 'ölüme terk etmek' anlamına geldiğini söyledi.

Haley, mesajının sonunda #TurkeyIsNotOurFriend (Türkiye dostumuz değil) hashtag'ini kullandı.

Türkiye'nin Washington büyükelçisi Serdar Kılıç ise Twitter'dan Haley'e, Kürt halkını PKK ile bir görmenin onlara hakaret etmek olduğunu söyledi.

ABD Kongresi'nden yükselen muhalif seslerin ardından Beyaz Saray, konuya açıklık getirdi.

İsmi açıklanmayan üst düzey bir yetkili, Suriye'den topyekün bir çekilmenin söz konusu olmadığını, askerlerin başka üslere kaydırılacağını ifade etti.

ABD Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları'ndan yapılan açıklamalarda ise Türkiye'nin operasyonunun desteklenmeyeceği, ancak müdahil de olunmayacağı vurgulandı.

Kaynak: TRT Haber