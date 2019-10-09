ABD'nin terör örgütü YPG/PKK ile Rakka'ya düzenlediği saldırıların üzerinden 2 yıl geçti. Ancak ne sivillerin yaraları sarıldı ne de DEAŞ’lı teröristlerin elinden kurtarılan kent kalkındırılabildi.

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ'ı yendiklerini söylese de Rakka halkı büyük bir yıkımın üzerinde yaşam mücadelesi veriyor.

Geçen 2 yılda kentte çok sayıda toplu mezar bulundu.

Ve işgalin üzerinden 2 yıl geçmese rağmen, hala ölülerini yeni bulup defnedenler var.

Suriye’nin kuzeyinde, Fırat Nehri üzerinde yer alan Rakka, DEAŞ’ın 2014’ün Ocak ayında ele geçirdiği ilk yerlerden biriydi. 17 Ekim 2017’de, ABD öncülüğündeki koalisyonun havadan, terör örgütü YPG/PKK'nın karadan yürüttüğü operasyonlarla, YPG/PKK kontrolüne geçti. Bombardımanlarla ise hayalet bir şehre döndü.

YPG/PKK, işgalindeki bütün diğer bölgeler gibi burada da baskı ve terör düzeni uyguluyor.

Dümdüz edilen Rakka’daki operasyon sırasında siviller kentte mahsur kaldı. Bazıları canlı kalkan olarak kullanıldı, bazıları da zorla silah altına alındı.

Saldırılardan kurtulmayı başaranlarsa, yıkıntılar arasında yeniden hayata tutunmaya çalışıyor. Yaşadıkları kenti de kalkındırma çabasındalar. Bunun için kendi kısıtlı kaynaklarını kullanıyorlar.

Rakka'ya giden ve bombardımanda yıkılan yollar ve köprüler yeniden inşa edilmeye çalışılıyor. Ama uzun zaman ve yüksek bir bütçe gerekiyor. Ülkede 2011’de başlayan iç savaşın da hala devam ettiği düşünülürse, iyimser bir tablo çizmek zor.

[Rakka, Eylül 2019. Fotoğraf: AP]

Üstelik kentte aradan geçen 2 yıla rağmen hala cesetler bulunuyor. Halk, yeni bulduğu ölülerini, İslami usullere uygun olarak defnetmeye çalışıyor.

Çatışmalarda hayatını kaybeden sivillerin ailelerinin ihbarları üzerine açılan mezarlardan alelacele gömülmüş çok sayıda ceset çıkarılıyor.

Geçen eylül ayında bulunan son toplu mezardan, 20 ceset çıkarıldı. Bu, şehirde şimdiye kadar bulunan 16. toplu mezar oldu. Ancak yetkililer, belgeleme yapabilmek için ciddi bir kaynak yetersizliği çekiyor.

YPG/PKK, Rakka'daki işgalini kalıcı hale getirmek için sözde sivil meclis kurmuş, bölgenin Arap toplumunun yönetiminde olduğu görüntüsünü verebilmek için bazı Araplara sembolik görevler vermişti. Bu görevlilerden biri de kentte kontrolsüz şekilde gömülen cenazelerle ilgili işlerin koordine edilmesiydi.

[Rakka, Eylül 2019. Fotoğraf: AP]

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) 14 Aralık 2017'deki raporunda, DEAŞ karşıtı operasyonda Kasım 2016- Ekim 2017 döneminde 2 bin 323 sivilin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Uluslararası Af Örgütü, Rakka saldırılarında, ABD destekli koalisyon güçlerini uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlamış, birçok noktada sivillerin hava bombardımanında öldürüldüğünü raporlamıştı.

Koalisyonun hava operasyonlarında hayatını kaybeden sivil sayısının, açıklananın çok üzerinde olduğunu duyuran Af Örgütü, koalisyon güçlerini "sivillerin güvenliğini dikkate almamak"la suçlamıştı.

Kaynak: AP, AFP, Reuters, AA