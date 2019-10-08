11 Eylül saldırılarının ardından harekete geçen ABD, 18 yıl önce Usame bin Ladin'i saldırının sorumlusu olarak göstererek Afganistan işgalini başlattı.

ABD'nin en uzun savaşı olarak tarihe geçen işgal bugün hala devam ederken binlerce sivil katledildi ve bu savaştan en çok Afgan çocukları zarar gördü.

1979 Sovyet işgalinin bıraktığı yaralar henüz sarılıp iyileşmeden, 2001'de bu kez ABD'nin askeri müdahalesine maruz kalan Afganistan, uzun yıllardır işgalden dış müdahaleye, bir terör örgütünden diğerinin zulmüne savrulup duruyor.

Afganistan'da sadece son 10 yılda 41 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti. Kayıp rakamlarının yüzde 7,5'ini kadınlar, yüzde 17,9'unu ise çocuklar oluşturuyor.

ABD işgalinden en çok çocuklar zarar gördü

Afgan Çocuklarını Koruma Kurumu Sözcüsü Meryem Atai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin Afganistan işgalinin üzerinden 18 yıl geçmesine rağmen hala ülkede savaşın devam ettiğini söyledi.

Afganistan'da 18 yaşını dolduran her çocuğun savaşla büyüdüğünü ifade eden Atai, bu nedenle bu savaştan en büyük zararı çocukların gördüğünü belirtti.

Atai, "ABD'nin 18 yıllık işgalinden en çok çocuklar etkilendi. Halihazırda devam eden savaş nedeniyle 3,7 milyon çocuk eğitimden mahrum bırakıldı." dedi.

Afganistan'da 2015-2018 arasında yaşanan şiddet olayları nedeniyle 12 bin 500'den fazla çocuğun öldüğünü ya da yaralandığını dile getiren Atai, iç savaştan geriye kalan patlayıcılar sebebiyle hayatını kaybedenlerin yüzde 84'ünü çocukların oluşturduğunu aktardı.

Kız çocukları eğitimden mahrum

İç savaş nedeniyle eğitimden mahrum kalan 3,7 milyon çocuğun yüzde 60'ını kız çocuklarının oluşturduğuna dikkati çeken Atai, bu çocukların çoğunun aile geçimine destek sağlamak için çalışmak ya da dilencilik yapmak zorunda kaldığını belirtti.

Atai, "Eğitimden mahrum kalan çocuklar terör örgütleri tarafından da saldırılar için kullanılıyor. Bu nedenle Afganistan çocuklar için en tehlikeli ülkelerin başında yer alıyor" diyerek savaş nedeniyle 2018'de ülke genelinde 700 okulun kapatıldığını söyledi.

Afganistan'da yaklaşık 4 milyon çocuğun insani yardıma muhtaç olduğunu bildiren Atai, 600 bin çocuğun da yetersiz beslenmeden muzdarip olduğunu ifade etti.

Afganistan Merkez İstatistik Kurumunun verilerine göre, yaklaşık 32 milyon olan ülke nüfusunun yüzde 48'ini 15 yaş altındaki çocuklar oluşturuyor.

İç savaş devam ediyor

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Siddik Siddiki, ABD'nin ülkeyi işgalinin 18. yılında hala şiddet olaylarının sürdüğünü söyledi.

Bu 18 yılda merkezi hükümetin güçlenmesi ve halkın refahı için çok iyi çalışmalar yapıldığını kaydeden Siddiki, ancak Taliban ve diğer terör örgütlerinin tehdidinin devam ettiğini vurguladı.

Siddiki, Afganistan'da 20'nin üzerinde terör grubunun faaliyet gösterdiğini ve bu terör örgütleriyle mücadelenin sürdüğünü sözlerine ekledi.

Afganistan'da yaklaşık 15 bin ABD askeri bulunuyor.

ABD'nin Afganistan işgali

Dünya tarihinin önemli dönüm noktalarından 11 Eylül 2001 saldırılarıyla Afganistan için yeni bir dönem başladı. Kaçırılan iki yolcu uçağı New York'ta Dünya Ticaret Merkezinin ikiz kulelerine, bir uçak Washington'da Pentagon'a çarparken, bir uçak da yolcularla hava korsanları arasındaki mücadeleden sonra Pensilvanya kırsalında düşmüştü.

ABD, saldırılardan Afganistan'da üslenmiş El Kaide terör örgütü ve lideri Usame Bin Ladin'i sorumlu tutarken, Afganistan'ı yöneten Taliban'dan El Kaide üslerini kapatmasını ve liderlerini ABD'ye teslim etmesini istemiş ve Taliban bunu reddetmişti.

7 Ekim 2001'de Amerikan ve İngiliz uçaklarının Taliban ve El Kaide hedeflerine hava saldırısıyla Afganistan'da yeni bir savaş başlamıştı.

Kaynak: AA