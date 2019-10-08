Dünya
Azerbaycan Başbakanı Memmedov istifa etti08 Ekim 2019 Salı 11:26 - Son Güncelleme 08 Ekim 2019 Salı 11:59
Azerbaycan Başbakanı Novruz Memmedov istifa etti. Parlamento, başbakanlık görevi için Ali Asadov'un adaylığını onayladı.
Azerbaycan Parlamentosu’nun bugün sabah gerçekleşen oturumunda Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisinin Başkanı Oktay Esedov, Azerbaycan Başbakanı Novruz Memmedov’un istifa ettiğini açıkladı.
Azerbaycan Başbakanı ayrıca Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Novruz Memmedov, geçtiğimiz yıl 21 Nisan tarihinde başbakanlık görevine gelmişti.
Kaynak: İHA