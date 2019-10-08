Dünya
Teröristlerin panikle kazdığı çukurları TRT Haber görüntüledi08 Ekim 2019 Salı 14:45 - Son Güncelleme 08 Ekim 2019 Salı 15:09
Fırat'ın doğusuna operasyon artık an meselesi. Paniğe kapılan teröristler çukur kazıyor. Sınırın karşı tarafındaki, terör çukurlarını TRT Haber görüntüledi.
Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Resulayn, terör örgütünün işgali altında. Türkiye, o bölgeye operasyon için tüm hazırlıklarını tamamladı.
Sınırda yaşanan hareketlilik, terör örgütünde paniğe yol açtı. Teröristlerin kazdığı çukurları TRT Haber görüntüledi.
Sınıra yakın evlerde silah yuvaları oluşturan teröristler, branda ile gizlenmeye çalışıyor. Yanlarındaki bazı araçlar ise dikkat çekiyor. Bazı terör mevzilerini de sağlamlaştırmaya çalıştıkları gözleniyor.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: teröristler terörist çukur suriye PKK fıratın doğusu