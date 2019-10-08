Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Resulayn, terör örgütünün işgali altında. Türkiye, o bölgeye operasyon için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Sınırda yaşanan hareketlilik, terör örgütünde paniğe yol açtı. Teröristlerin kazdığı çukurları TRT Haber görüntüledi.

Sınıra yakın evlerde silah yuvaları oluşturan teröristler, branda ile gizlenmeye çalışıyor. Yanlarındaki bazı araçlar ise dikkat çekiyor. Bazı terör mevzilerini de sağlamlaştırmaya çalıştıkları gözleniyor.

Kaynak: TRT Haber