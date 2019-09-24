'Cumhurbaşkanı Erdoğan mazlumları savunmaya devam edecek'24 Eylül 2019 Salı 22:04 - Son Güncelleme 24 Eylül 2019 Salı 22:07
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "İsrail Başbakanı Netanyahu, sessizlerin sesi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazlumları savunmaya devam edeceğini anlamalı" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddialarına tepki göstererek, "Netanyahu, sessizlerin sesi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazlumları savunmaya devam edeceğini anlamalı" ifadesini kullandı.
PM of Israel is upset bc President Erdoğan speaks out the truth about Israeli occupation of Palestinian lands and the oppression of the Palestinian people. Mr. Netanyahu should understand that President Erdoğan, the voice of the voiceless, will continue to defend the oppressed. https://t.co/IWePGGY94f— Ibrahim Kalin (@ikalin1) September 24, 2019
Kalın, Twitter hesabında İngilizce yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, şu ifadeleri kullandı:
"İsrail Başbakanı (Netanyahu) üzgün çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Filistin topraklarını işgali ve Filistin halkına zulmettiği gerçeğini yüksek sesle dile getiriyor. Netanyahu, sessizlerin sesi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazlumları savunmaya devam edeceğini anlamalı."
Kaynak: AA