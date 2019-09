Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddialarına tepki göstererek, "Netanyahu, sessizlerin sesi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazlumları savunmaya devam edeceğini anlamalı" ifadesini kullandı.

PM of Israel is upset bc President Erdoğan speaks out the truth about Israeli occupation of Palestinian lands and the oppression of the Palestinian people. Mr. Netanyahu should understand that President Erdoğan, the voice of the voiceless, will continue to defend the oppressed. https://t.co/IWePGGY94f