Dünya
AA 16.08.2025 02:46

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 42 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu en az 42 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 42 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin farklı bölgelerinde sivillerin yaşadığı evleri, sığınma merkezine dönüştürülen 2 okulu, yardım bekleyen kalabalıkları ve geçici çadırları hedef aldı.

Gazze kentinin doğusundaki ed-Durc Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı Musa bin Nusayr Okulu'na yönelik saldırıda 2’si çocuk 7 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Kentin Zeytun ve Tuffah mahallelerinde düzenlenen diğer saldırılarda da aralarında çocukların olduğu ölen ve yaralananlar oldu.

Deyr el-Belah’taki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin bahçesindeki çadır bölgesine düzenlenen saldırıda 2 kişi, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zikim bölgesinde yardım bekleyenlere açılan ateş sonucu ise 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Orta ve güney bölgelerde de yardım bekleyen sivillere ve yerleşim alanlarına yönelik saldırılarda en az 20 kişi öldü, birkaç kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun son olarak Gazze kentinde de yerinden edilmiş sivillerin kaldığı Macide Vesile Okulu'nda bir çadıra düzenlediği saldırıda 7 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistinli yetkililer, İsrail saldırılarının sivilleri hedef alarak toplu katliama ve zorla aç bırakmaya dönüştüğünü vurgularken, bölgede insani felaketin her geçen gün daha da derinleştiğine dikkati çekiyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 827 Filistinli hayatını kaybetti, 155 bin 275 kişi de yaralandı.

Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Gazze'deki hükümet: Bölgeye girmesi gereken yardım tırlarından sadece yüzde 15'i ulaştı
