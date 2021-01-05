Yeni tip koronavirüsün (COVID-19) mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türüne İran'da da rastlandı.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, İngiltere'den ülkeye giriş yapan bir İran vatandaşında koronavirüs mutasyonunun tespit edildiğini açıkladı.

Nemeki, hastanede karantinaya alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu ve yakınlarında virüse rastlanmadığını belirtti.

İran, İngiltere'de mutasyon ile uyumlu virüs tespit edilmesi üzerine 21 Aralık'ta bu ülkeye uçuşları iki hafta süreyle durdurmuştu. Uçuş yasağı pazar günü 19 Ocak'a kadar uzatılmıştı.