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Dünya
AA 08.09.2023 00:05

COVID-19 testi pozitif çıkan İspanya Başbakanı G-20 Zirvesi'ne katılmayacak

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in bugün yapılan COVID-19 testinin pozitif çıktığı ve bu nedenle 9-10 Eylül'de Yeni Delhi'de yapılacak G-20 Zirvesi'ne katılmayacağı duyuruldu.

COVID-19 testi pozitif çıkan İspanya Başbakanı G-20 Zirvesi'ne katılmayacak
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

G-20 Zirvesi'ne katılmak için bugün öğleden sonra COVID-19 testi yapılan İspanya Başbakanı Sanchez'in test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Başbakanlık kaynaklarından İspanyol basınına verilen bilgilerde, Sanchez'in sağlık durumunun iyi olduğu ve Madrid'deki konutunda çalışmaya devam edeceği kaydedildi. Sanchez'in, 9-10 Eylül'de Yeni Delhi'de yapılacak G-20 Zirvesi'ne katılmayacağı belirtildi.

Sağlık kuruluşlarının verilerine göre 21-27 Ağustos tarihlerinde İspanya'da 508 bin 744 COVID-19 testi satıldı. İki ay öncesiyle karşılaştırıldığında COVID-19 testi satışlarında yüzde 500 artış olduğu görüldü.

İspanya'da COVID-19 testleri 2022 yazında ise 4 milyondan fazla satılmıştı.

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