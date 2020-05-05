COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Gana’da 550, Güney Afrika’da 437, Mısır’da 348, Cezayir’de 174, Gine Bissau'da 156, Fas’ta 150, Gine’de 124, Senegal’de 89 ve Sudan’da 86 yeni vaka görüldü.

Güney Afrika ve Mısır’da 7’şer, Fas’ta 5, Somali’de 3, Sao Tome ve Principe, Gine, Cezayir ve Mali'de 2'şer, Tunus, Nijer, Burkina Faso, Gabon, Sierra Leone, Senegal ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde 1’er ölüm oldu.

Salgında ölenlerin sayısı Cezayir’de 465, Mısır’da 436, Fas’ta 179, Güney Afrika’da 138, Nijerya'da 87, Kamerun'da 64, Burkina Faso'da 46, Tunus'ta 43'e yükseldi.

Afrika kıtasında toplam can kaybı 1807

Afrika kıtasında 44 bin 873 kişide COVID-19 tespit edilirken, toplam 1807 kişi hayatını kaybetti. Dünden bu yana 2 binden fazla yeni COVID-19 vakası rapor edildi.

Kıtada ilk olarak Mısır'da görülen ve Avrupa'dan geldiği belirtilen COVID-19 vakaları, güneydeki Lesotho dışında tüm kıtaya yayıldı. Virüs şu ana kadar en fazla Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Gana, Nijerya ve Kamerun'da görüldü.

Toplam vaka sayısı, Güney Afrika'da 7 bin 220, Mısır'da 6 bin 813, Fas'ta 5 bin 53, Cezayir'de 4 bin 648, Gana'da 2 bin 719, Nijerya'da 2 bin 558, Kamerun'da 2 bin 77 oldu.

Filistin'de olağanüstü hal bir ay daha uzatıldı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında olağanüstü halin bir ay daha uzatılmasına karar verdi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas tarafından çıkarılan kararnameyle olağanüstü halin 5 Mayıs'tan başlamak üzere 30 gün daha uzatılması kararlaştırıldı.

Söz konusu kararnameyle Filistin'de olağanüstü hal 3. defa uzatılmış oldu.

Filistin hükümeti COVID-19 nedeniyle 6 Mart'ta, ay sonuna dek uygulanmak üzere olağanüstü hal ilan etmiş, Filistin Devlet Başkanı Abbas da 3 Nisan’da olağanüstü halin bir ay daha uzatılmasına karar vermişti.

COVID-19 vaka sayısı arttı

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle tarafından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria'da 10 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylelikle Kudüs'teki vaka sayısı 170'e, Batı Şeria ve Gazze'de ise 362'ye yükselmiş oldu.

Öte yandan Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada, salgının önüne geçebilmek için vatandaşlara alınan tedbirlere uyma çağrısı yaptı.

Nijer'de Çalışma ve İstihdam Bakanının ölüm nedeninin COVID-19 olduğu açıklandı

Nijer'de Ulusal televizyon kanalı Tele Sahel'de yer alan haberde, mensubu olduğu Sosyal Demokrat Partisinin (PSD) önceki gün hayatını kaybettiğini duyurduğu Çalışma ve İstihdam Bakanı Mohamed ben Omar'ın, COVID-19'dan öldüğünün kesinleştiği belirtildi.

Haberde ayrıca, Bakanın yüzünde maske ile "COVID-19'un ciddiye alınması gereken ölümcül bir virüs olduğu ve hızla yayıldığı ancak disiplinli davranarak COVID-19'dan korunabileceği" uyarısını dile getirdiği bir konuşmasına da yer verildi.

Ülkenin önemli politikacılarından olan ve birçok kez bakanlık yapan Mohamed ben Omar, tedavi gördüğü Niamey Hastanesinde 55 yaşında pazar günü yaşamını yitirmişti.

Öte yandan 184 COVID-19 vakası bulunan ülkede virüs bulaşan 37 kişi yaşamını yitirirken 534 kişi sağlığına kavuştu.

