Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyon 600 binden fazla kişiye bulaşan ve 250 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor.

İsveç Ulusal Halk Sağlığı Kurumu, tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte koronavirüs nedeni ile 90 kişinin hayatını kaybettiği, hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 769’a yükseldiği, toplam koronavirüs vaka sayısının 22 bin 721 olduğu açıklandı.

Kurum ayrıca bin 5 kişinin virüsü yenerek taburcu olduğunu ifade ederken, virüsün en çok yaşlı bakım evlerini etkilediğini dile getirdi.

Bakım evleri büyük risk altında

Halk Sağlığı Kurumu, başkent Stockholm’de bulunan 400 yaşlı bakım evinin 212’sinin büyük risk altında bulunduğunu açıklarken, bakım evlerinde çok sayıda ölümün yaşandığını vurguladı.

Bulaşıcı Hastalıklar Doktoru Per Follin, yaptığı açıklamada "Yaşlıların birçoğu talimatları hatırlamak ve anlamakta zorluk çekiyor. Bu sadece demans hastaları için geçerli değil" ifadelerini kullandı.

İsveç Kraliyet Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, Stockholm'de yaşayanların 10’da 1’ine koronavirüs bulaştığı tespit edildi.