Haber Giriş: Kaynak: AA
Brezilya'da Covid-19 vaka sayısı 105 bini geçti
[Fotoğraf: AA]
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 263 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 263 artışla 7 bin 288'e, vaka sayısı da 4 bin 75 artarak 105 bin 222'ye yükseldi.
Ülkede 45 bin 815 kişi iyileşirken hayatını kaybedenlerden 1360 kişinin ölüm sebebi ise araştırılıyor.
Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.
Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.
Etiketler: salgın pandemi koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 5 Mayıs 2020 Salı 00:48
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