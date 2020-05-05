Meclis basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, yeni hükümet programı ve kabine güven oylaması oturumunun çarşamba günü yerel saatle 21.00'de yapılacağı duyuruldu.

Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, yaptığı basın açıklamasında, Kazimi kabinesinde 12 bakanlığın Şiilere, 6'sının Sünnilere, 3 bakanlığın da Kürtlere verileceğini belirtti.

Türkmen ve Hıristiyanların ise kabine dışında tutulduğu ileri sürülüyor.

Irak Meclisi, geçen yıl ekim ayında patlak veren sokak gösterileri nedeniyle 1 Aralık'ta Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifasını kabul etmişti.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Abdulmehdi sonrası bağımsız Şii siyasetçi Muhammed Tevfik Allavi ve Şii milletvekili Adnan ez-Zurfi'ye hükümeti kurma görevi verse de bu kişiler hükümeti kuramadan söz konusu görevi iade etmişti.

Berhem Salih, 9 Nisan'da Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa el-Kazimi'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Irak Anayasası'na göre, Kazimi'nin 1 ay içerisinde hükümeti kurması gerekiyor.