Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 17:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
COVID-19 ABD'de geçen yıla göre bu sene daha fazla can aldı
[Fotoğraf: AA]
ABD’de etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs salgınında, virüs nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısı geçen yılki toplam can kaybını geçti.
ABD'de aşılama çalışmalarına rağmen COVID-19 kaynaklı can kaybı hız kesmiyor.
Ülkedeki COVID-19 verilerini derleyen John Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, 1 Ocak’tan bu yana COVID-19 salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 353 bini aştı.
Pandeminin başladığı ve aşılamanın olmadığı geçen yılın ilk 10 ayında ise 352 bin kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
John Hopkins kayıtlarında, ABD’de COVID-19 bağlantılı toplam ölü sayısı 705 bini geçerken, vaka sayısı da 44 milyona yaklaşmış bulunuyor.
Yetkililer, ülkede COVID-19 aşısı yaptıran yetişkinlerin oranının yüzde 67’yi geçmesine rağmen virüsün daha bulaşıcı Delta varyantının etkisini sürdürdüğünü kaydediyor.
Etiketler: ABD Koronavirüs
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