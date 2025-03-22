Columbia Üniversitesi fonlarının kesilmemesi için Trump yönetiminin isteklerini kabul etti

Üniversitenin internet sitesinde yayınlanan habere göre, üniversite yönetimi, Trump yönetiminin 7 Mart’ta okulun 400 milyon dolarlık fonunu kesmesi üzerine, sunulan taleplere uyma kararı aldı.

Bu talepler doğrultusunda, üniversitedeki antisemitizmin tanımının yeniden gözden geçirileceği ve İsrail ve Yahudi Çalışmaları Enstitüsü kadrosunun genişletileceği duyuruldu.

Böylece, ABD'deki Filistin'e destek gösterileri sırasında önemli rol oynayan Columbia Üniversitesinde, öğrencilerin akademik binalarda protesto yapması ve kimliklerini gizlemek amacıyla maske takmaları da yasaklandı.

Kampüsteki güvenlik önlemlerinin artırılarak yeni güvenlik görevlilerinin atanacağı ve bu kişilerin gerektiğinde tutuklama yetkisine sahip olacakları belirtildi.

Ayrıca, okulun Orta Doğu Çalışmaları Bölümünün yeni şekil bir denetim altında tutulacağı ve akademik politikaların gözden geçirileceği bildirildi.

Üniversitenin kararına tepkiler

NBC News'ün haberine göre, Columbia Üniversitesinin bu kararları kabul etmesi, bazı akademisyenler ve ifade özgürlüğü savunucuları tarafından "akademik özgürlüğe tehdit" olarak değerlendirildi.

Bireysel Haklar ve İfade Vakfının hükümet işlerinden sorumlu baş danışmanı Tyler Coward, "Muazzam kaynaklara sahip, etkili bir üniversite olan Columbia bile ifade özgürlüğünü tehdit eden hükümet taleplerine karşı duramıyorsa diğer üniversiteler ne yapabilir?" ifadelerini kullandı.

Başkan Donald Trump yönetimine bağlı kuruluşlar, New York'taki Columbia Üniversitesinin federal sözleşmeleri ve hibelerini, antisemitizm iddiaları nedeniyle gözden geçirdiğini bildiren bir açıklama yapmıştı.

Columbia Üniversitesinin 400 milyon dolarlık fonunu, "antisemitizmle mücadelede eksiklik" gösterdiği gerekçesiyle 7 Mart'ta iptal eden Trump yönetimi, finansal müzakerelere devam edilebilmesi için üniversiteye taleplerin sıralandığı bir mektup göndermişti.

ABD üniversitelerindeki protestolar

Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, 16 Nisan 2024'te okulun İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmış ve Gazze Dayanışma Kampı adıyla çadır kurmuştu.

Rektör Minouche Shafik, eylemlerin ikinci gününde New York Polis Teşkilatından (NYPD) göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis, 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Daha sonra 29 Nisan 2024'te okul yönetimi ile müzakerelerin çıkmaza girmesi üzerine öğrenciler okulun tarihi Hamilton Hall binasına girmiş, bir gün sonra okul yönetiminin talebi üzerine NYPD'ye bağlı çevik kuvvet ekipleri öğrencilere müdahale ederek binayı boşaltmıştı. Polis, bahçedeki çadır kampını da dağıtmıştı.

Columbia Üniversitesinde başlayan Filistin'e destek gösterileri, ülkede 50'den fazla diğer üniversiteye de yayılmış, gösterilerde polis, çoğu öğrenci ve fakülte görevlisi 3 bin 100'den fazla kişiyi gözaltına almıştı.