Suriye halkı, Terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki topraklarda uzun yıllar büyük sıkıntı ve zorluk yaşadı.

Terör örgütünden ve terörden temizlenen bölgede cami de onarıldı ve ibadete açıldı.

Çobanbey Müftüsü Halit Hocaoğlu, "Bu cami aşağı yukarı 100 senelik bir camidir. Osmanlı devletinin son döneminde yapılmıştır. İçinde de büyük bir zat var. Caminin dışındaydı sonra caminin içine tıktılar kendini. IŞİD'in zamanında bu cami çok hasar gördü. Diyanet Vakfı'nın yoluyla bu cami bu şekle geldi Allah'a şükür. Çobanbey merkez camiydi. İŞİD buradan gittikten sonra Sultan Murat ismi kondu bu camiye" dedi.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Çobanbey'in eski günlerine geri dönmesi için büyük çaba harcandı.

Harcanan bu çaba ve ilçenin değişen görünümü, bölge halkının kötü anılarının silinmesi için de büyük önem taşıyor.

Kamera: Veysel Dişbudak