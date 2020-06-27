Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
CNN muhabiri canlı yayın sırasında gasp edildi
CNN'in Brezilya'da görev yapan muhabiri Macedo, başkent Sao Paulo'da canlı yayın sırasında soyguna uğradı.
Brezilya'da gazeteci 27 yaşındaki Bruna Macedo canlı yayın esnasında yağmurla ilgili yayın yaptığı sırada yanına yaklaşan bıçaklı saldırgan tarafından soyuldu.
Olay, başkent Sao Paulo'da gerçekleşti.
Gazetecinin üzerinde kişisel eşyaları ve cep telefonu vardı. Yayın esnasında hava durumuyla ilgili bilgi veren muhabir, dakikalar sonra bıçaklı saldırganı fark etti. Hırsız canlı yayında gazetecinin 2 telefonunu gasp ederek kaçtı.
CNN muhabirinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Etiketler: cnn muhabiri soyuldu cnn muhabiri canlı yayın BrezilyaSon Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 00:39
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