Çinli Bakan Vang: Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanmalı

Çin Dışişleri Bakanı Vang, İsrail'in Gazze saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı.

Vang, "Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanmalı. Filistin sorunundan çıkışın yolu iki devletli çözümdür. Çin ve Türkiye, Filistin’in BM’ye üyeliğini destekliyor. Çin ve Türkiye aralarındaki eşgüdümü güçlendirerek Filistin sorununun bir an evvel adil ve kalıcı çözüme kavuşturulması çabalarına ivme kazandırmalıdır" dedi.

Türkiye ve Çin'in işbirliğini güçlendirmek için adımlar atacaklarını ifade eden Vang, "Her türlü hegemonya ve güç siyasetine karşı çıkmalı, küresel yönetişimi adil seviyeye yükseltmeli" şeklinde konuştu.