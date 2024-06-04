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Dünya
AA 04.06.2024 09:42

El Nino ne zaman sona erecek?

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), küresel sıcaklıkların artmasına neden olan "El Nino" hava olayının sona erme belirtileri gösterdiğini ve yıl sonuna doğru gezegeni serin tutan "La Nina" hava koşullarına geri dönüşün muhtemel olduğunu belirtti.

El Nino ne zaman sona erecek?

WMO, El Nino'ya ilişkin rapor yayımladı. "Küresel sıcaklıkların ve dünya genelinde aşırı hava koşullarının artmasına neden olan ve geçen yıldan bu yana etkili olan El Nino artık sona erme belirtileri gösteriyor." ifadesinin yer aldığı raporda, bu yılın temmuz-eylül döneminde La Nina'nın görülme olasılığının yüzde 60 olarak tahmin edildiği aktarıldı.

Son 9 yılın kayıtlara geçen en sıcak dönem olduğu belirtilen raporda, 2020'den 2023'ün sonuna kadar etkili olan La Nina'nın soğutucu etkisinin de bunun önüne geçemediği aktarıldı.

Gezegen ısınmayı sürdürecek

Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreter Yardımcısı Ko Barrett, "Haziran 2023'ten bu yana her ay yeni bir sıcaklık rekoru kırıldı ve 2023, şimdiye kadar kaydedilen en sıcak yıl oldu." ifadesini kullandı.

El Nino etkisinin sona ermesinin, "uzun vadeli iklim değişikliğinde bir duraklama" anlamına gelmediğine dikkati çeken Barrett, gezegenin ısıyı hapseden sera gazları nedeniyle ısınmayı sürdüreceğini kaydetti.

Barrett, "Olağanüstü yüksek deniz yüzeyi sıcaklıkları önümüzdeki aylarda önemli bir rol oynamaya devam edecek. Atmosferimizdeki ekstra ısı ve nem nedeniyle hava koşullarımız daha da zorlu olmayı sürdürecek. Bu nedenle 'herkes için erken uyarılar', WMO'nun birinci önceliği olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

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