Li, göreve seçildiği Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) Genel Kurulunun kapanış oturumunun ardından başkent Pekin'de kongrenin yapıldığı Büyük Halk Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.

Çin'in 1980'li yıllardan itibaren izlediği reform ve dışa açılma politikasının ülkenin kalkınmasına olanak sağladığını ve dünya ekonomisine katkıda bulunduğunu vurgulayan Li, "Dış koşullardaki değişime aldırmadan açılma politikamıza bağlı olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Li, Çin'de iş yapan yabancı şirketlerin büyük bölümünün gelecekten umutlu olduğunu, ülkenin hala dış yatırım için çekim merkezi niteliğini koruduğunu belirterek, "Çin kapılarını daha fazla açacaktır, daha iyi hizmet sağlayacaktır. Açık Çin, kalkınmakta olan Çin dünyanın her yerinde yatırımı memnuniyetle karşılayacaktır." ifadesini kullandı.

Parti yöneticisi olarak özel sektörün güçlü olduğu Cıciang ve Ciangsu eyaletleri ile ülkenin en büyük şehri Şanghay'da görev yaptığını hatırlatan Li, Çin'in özel girişimleri desteklemediği veya baskı altına aldığı iddialarının "abes" olduğunu savundu.

Li, özel sektörün desteklenmesine dair politikanın daim olduğunu, firmalara eşit rekabet zemini ve yeni fırsatlar yaratmak için uğraştıklarını ifade etti.

ABD ile ilişkiler

ABD ile son dönemde tırmanan gerilimler ve ekonomik ilişkilere olası etkilerine dair soruya yanıt veren Li, dış politika konusuna girmek istemediğini ancak Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD'li mevkidaşı Joe Biden'ın geçen yıl G20 Zirvesi'ndeki yüz yüze görüşmesinde ikili ilişkilerin uygun doğrultuya sokulması konusunda vardıkları mutabakatın uygulamaya geçirilmesi umudunu dile getirdi.

Li, Çin ile ABD arasındaki ticaretin geçen yıl rekor düzeye ulaştığına dikkat çekerek, "Ekonomik bağların koptuğu fikri yalnızca tantanadan ibaret. Çin ile ABD'nin işbirliği yapabileceği çok alan var." diye konuştu.

İki ülkenin ekonomik ilişkilerinin birbirine bağlı ve karşılıklı faydaya dayalı olduğunun altını çizen Li, "Baskılamaya çalışmak iki tarafa zarar verir." değerlendirmesinde bulundu.

Partinin iki numarası, devletin de iki numarası oldu

Li Çiang, ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisinin (ÇKP) Ekim 2022'de yapılan 20. Ulusal Kongresi'nde partinin en üst yönetim organı Daimi Komiteye seçilerek parti protokolünde Genel Sekreter Şi'nin ardından 2. sıraya yükselmişti.

Şi tarafından başbakanlığa aday gösterilen Li, ÇUHK'un 11 Mart'taki oturumunda tek aday olduğu oylamada, 3 aleyhte ve 8 çekimser oya karşı 2 bin 936 delegenin oyunu alarak seçilmişti.

Ülkenin doğu kıyısındaki ekonomik merkezlerden Cıciang eyaletinde valilik, Caingsu eyaleti ile Şanghay şehrinde parti sekreterliği yapan Li, görev yaptığı yerlerde özel teşebbüsü ve yatırımları destekleyen yönetici olarak biliniyor.