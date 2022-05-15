Haber Giriş: 15 Mayıs 2022 Pazar 14:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çin'in meteoroloji zeplini
[Fotoğraf: TRT Haber]
Çin, dünyanın en yüksek zirvesinde meteorolojik gözlem istasyonu havalandırdı. Everest Dağı'nın üzerinde 9 bin metreye çıkan zeplinin içindeki gözlem cihazı, atmosfere ait verileri kaydedecek.
4 bin 300 metreden havalandı. Havalandıktan 3 saat sonra 9 bin metre irtifaya ulaştı.
Çin, kendi geliştirdiği zeplin şeklindeki meteoroloji istasyonunu dünyanın zirvesinde kullanmaya başladı.
Everest Dağı'nın üzerindeki hareketli istasyon meteorolojik gözlem cihazını taşıyor.
9 bin 32 metre yükseklikteki hareketli istasyon, Everest Dağı kampındaki 64 kişilik Çin ekibi tarafından takip ediliyor.
Yaklaşık 2 bin 600 ton ağırlığındaki istasyonun içindeki gözlem cihazıyla atmosfere ve su buharına ait veriler kaydedilecek. Cihaz sayesinde daha isabetli hava tahminlerinin yapılması hedefleniyor.
Etiketler: Çin
Son Haberler
- 15:32
- 15:11
- 14:53
- 14:47
- 15:08
Sıradaki Haber
Niinistö: NATO üyeliği için Erdoğan ile görüşmeye hazırım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz