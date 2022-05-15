4 bin 300 metreden havalandı. Havalandıktan 3 saat sonra 9 bin metre irtifaya ulaştı.

Çin, kendi geliştirdiği zeplin şeklindeki meteoroloji istasyonunu dünyanın zirvesinde kullanmaya başladı.



Everest Dağı'nın üzerindeki hareketli istasyon meteorolojik gözlem cihazını taşıyor.

9 bin 32 metre yükseklikteki hareketli istasyon, Everest Dağı kampındaki 64 kişilik Çin ekibi tarafından takip ediliyor.



Yaklaşık 2 bin 600 ton ağırlığındaki istasyonun içindeki gözlem cihazıyla atmosfere ve su buharına ait veriler kaydedilecek. Cihaz sayesinde daha isabetli hava tahminlerinin yapılması hedefleniyor.