Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna’da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Buna göre;

-Havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Zaporijya, Paraskoviyevka, Konstantinovka ve Novomihaylovka yerleşim birimleri civarında 2 komuta merkezi, 11 birlik müstahkem mevkisi ve mühimmat, füze ve top silahlarının bulunduğu 4 cephanelik vuruldu.

-Rus hava muharebe taktik birlikleri, Ukrayna askerleri ve teknik araçların bulunduğu 32 bölgeyi ateş altına aldı. Sumi bölgesinde Şpilevka yakınlarında 2 adet S-300 hava savunma füze fırlatma sistemi ve radarı imha edildi.

-Füze ve topçu birliklerinin Ukrayna ordusuna ait 6 komuta merkezi, 13 topçu bataryası ile asker ve teknik araçların toplandığı 123 alan imha edildi. Konaşenkov, bu saldırılar sonucunda 150’ye yakın milliyetçi silahlı gücün etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

-Rus hava savunma sistemleri Donetsk, Luhansk, Harkiv bölgelerinde ve Yılan Adası üzerinde toplam 15 Ukrayna insansız hava aracını vurdu. Herson ve Harkiv bölgelerinde havada Toçka-U füzesi ile 11 Smerç çok namlulu roketatar mermisi "yok edildi".

-Ukrayna ordusuna ait 165 uçak, 125 helikopter, 879 insansız hava aracı, 306 hava savunma füze sistemi, 3 bin 98 tank ve zırhlı araç, 381 çok namlulu roketatar, 1525 obüs ve havan topu, 2 bin 934 özel askeri araç imha edildi.