Rusya: Ukrayna’ya ait iki S-300 hava savunma füze sistemini vurduk
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın Rusya sınırı yakınında bulunan Sumi bölgesinde iki S-300 hava savunma füze sistemini vurduklarını açıkladı.
Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna’da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Buna göre;
-Havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Zaporijya, Paraskoviyevka, Konstantinovka ve Novomihaylovka yerleşim birimleri civarında 2 komuta merkezi, 11 birlik müstahkem mevkisi ve mühimmat, füze ve top silahlarının bulunduğu 4 cephanelik vuruldu.
-Rus hava muharebe taktik birlikleri, Ukrayna askerleri ve teknik araçların bulunduğu 32 bölgeyi ateş altına aldı. Sumi bölgesinde Şpilevka yakınlarında 2 adet S-300 hava savunma füze fırlatma sistemi ve radarı imha edildi.
-Füze ve topçu birliklerinin Ukrayna ordusuna ait 6 komuta merkezi, 13 topçu bataryası ile asker ve teknik araçların toplandığı 123 alan imha edildi. Konaşenkov, bu saldırılar sonucunda 150’ye yakın milliyetçi silahlı gücün etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
-Rus hava savunma sistemleri Donetsk, Luhansk, Harkiv bölgelerinde ve Yılan Adası üzerinde toplam 15 Ukrayna insansız hava aracını vurdu. Herson ve Harkiv bölgelerinde havada Toçka-U füzesi ile 11 Smerç çok namlulu roketatar mermisi "yok edildi".
-Ukrayna ordusuna ait 165 uçak, 125 helikopter, 879 insansız hava aracı, 306 hava savunma füze sistemi, 3 bin 98 tank ve zırhlı araç, 381 çok namlulu roketatar, 1525 obüs ve havan topu, 2 bin 934 özel askeri araç imha edildi.
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