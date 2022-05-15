İlgili açıklama, Niinistö ve Başbakan Sanna Marin'in perşembe günü NATO üyeliğinden yana olduklarını söylemelerinin ardından geldi.

Finlandiya ile uzun bir kara sınırı bulunan Rusya, Helsinki'nin söz konusu ittifaka katılmasının hata olacağını ve ikili ilişkilere zarar vereceğini bildirmişti.