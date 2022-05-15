Haber Giriş: 15 Mayıs 2022 Pazar 13:09Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Finlandiya NATO üyeliğine başvuracak
[Fotoğraf: Reuters]
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, NATO üyeliği için başvuru yapacaklarını açıkladı.
İlgili açıklama, Niinistö ve Başbakan Sanna Marin'in perşembe günü NATO üyeliğinden yana olduklarını söylemelerinin ardından geldi.
Finlandiya ile uzun bir kara sınırı bulunan Rusya, Helsinki'nin söz konusu ittifaka katılmasının hata olacağını ve ikili ilişkilere zarar vereceğini bildirmişti.
Etiketler: Finlandiya NATO
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