5 Mayıs, Nekbe yani "Büyük Felaketin" 74'üncü yılı.

Filistinliler İsrail zulmünün yıl dönümünde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusunda namaz kıldı. Durumu provoke etmek isteyen fanatik Yahudiler boş durmadı.

Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Onlara yine İsrail polisi eşlik etti.

Büyük Felaket: Nekbe

İsrail, 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan ettikten sonra Filistinlileri zorunlu göçe tabi tuttu.

İsrail güçleri yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti. Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü.

Filistinliler 15 Mayıs’ı "Nekbe" yani "Büyük Felaket" olarak anıyor. Nekbe'den dolayı Filistinlilerin yüzde 80'i halen mülteci durumunda dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor.