Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 16:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'in Çinghay eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: AP Arşiv]
Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamada, eyaletin kuzeyindeki Delinga şehrinin 119 kilometre dışında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.
Yerin 8 kilometre altında kaydedilen depremin merkez üssü çevresinde kalabalık yerleşim bulunmadığından can veya mal kaybı olmadı.
Çinghay eyaletinde, 7 Ocak'ta Mınyüen Hui Özerk İli'nde 6,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
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