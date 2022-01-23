Yunan basınında yer alan haberlere göre, sabahın erken saatlerinde Atina'nın Patision semtinde, içinde mescidin de bulunduğu binanın önüne vida ve çivi içeren el yapımı patlayıcı düzenek atıldı.

Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

Binanın girişinde ve park halindeki bazı araçlarda hasar meydana geldi.