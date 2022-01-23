Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 16:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'da mescidin de bulunduğu binanın önüne patlayıcı atıldı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir mescidin de bulunduğu binanın önüne patlayıcı atıldı.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, sabahın erken saatlerinde Atina'nın Patision semtinde, içinde mescidin de bulunduğu binanın önüne vida ve çivi içeren el yapımı patlayıcı düzenek atıldı.
Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.
Binanın girişinde ve park halindeki bazı araçlarda hasar meydana geldi.
Etiketler: Yunanistan
Son Haberler
- 17:46
- 17:31
- 17:29
- 17:27
- 17:38
Sıradaki Haber
Amsterdam'a inen uçağın iniş takımlarında bir kişi bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz