Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 19:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'in "Chang'e 5" uzay aracı Ay'da
[Fotoğraf: Reuters]
Çin'in uzay aracı "Chang'e 5" başarıyla Ay'a indi. Uzay aracı, yüzeyden örnek toplamak üzere gönderildi.
Çin haber ajansı China News Service (CNS), Chang'e 5 uzay aracının "Ay'ın önceden belirlenmiş iniş alanına başarıyla indiğini" duyurdu.
Chang'e 5'in temel görevi, Ay'ın yüzeyinde kazı yaparak 2 kilogram ağırlığında örneği Dünya'ya getirmek. Bu görevi başarıyla yerine getirmesi durumunda Çin, uzay programında önemli bir gelişme kaydedilecek.
Chang'e 5'in 4 modülü 24 Kasım'da Uzun Yürüyüş 5-Y roketiyle Vınçang'daki merkezden fırlatılmıştı.
2019'da Chang'e 4 robotik aracını Ay'ın karanlık yüzüne indiren Çin, bunu başarabilen ilk ülke olmuştu.
Etiketler: Çin Uzay Çalışmaları
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