Lübnan Dışişleri Bakanı Şerbel Vehbe, Fransa'nın Lübnan'daki rolünün, Türkiye'nin rolü konusunda duyulan endişenin ardından etkinleştiği yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

"Türkiye, Lübnan için dost bir ülke. Türkiye ile Lübnan birbirine dostluk ilişkisiyle bağlı. Konuya olumlu bakalım" diyen Vehbe, ayrıca Lübnan'ın Türkiye ve Fransa çekişmesine sahne olmadığını söyledi.

"Gerçeği yansıtmıyor"

Türkiye'nin Lübnan'a dostluk dışında başka bir yaklaşım benimsemediğine dikkat çeken Bakan Vehbe, iki ülkenin her daim temasta olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin Lübnan'ın kuzeyine müdahale ettiği ve bazı Sünni grupları desteklediğine ilişkin ifadeler gerçeği yansıtmıyor."

Lübnanlı bazı haber sitelerinde, "Türkiye'nin insani yardım adı altında" bazı Sünni grupları destekleyerek Fransa ile yarış halinde Lübnan'daki siyasi nüfuzunu artırmaya çalıştığına yönelik iddialar yer almıştı.

Türkiye ağustos ayında gerçekleşen Beyrut Limanı patlamasının ardından hızlı bir şekilde Lübnan'daki ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmıştı.