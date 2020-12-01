ABD'de son 24 saatte 1260 kişi daha hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 1260 artarak 274 bin 386'ya çıktı.
ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 170 bin 612 artışla 13 milyon 923 bin 758'e ulaştı.
COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 1260 artarak 274 bin 386'ya çıktı.
İyileşenlerin sayısı 8 milyon 228 bini geçerken toplam test sayısı 195 milyona yaklaştı.
Teksas vaka sayısında birinci sırada
Ülkede Teksas eyaleti 1 milyon 267 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bu eyaleti 1 milyon 234 bini aşkın vakayla California ve 1 milyona yakın vakayla Florida izliyor.
New York ise COVID-19'a bağlı can kaybında 34 bin 577 rakamıyla ilk sırada yer alırken 686 binden fazla vaka ile de 4'üncü sırada bulunuyor.
COVID-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 477 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 336 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.
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