Konuya ilişkin açıklama, Amerikan Entomoloji Derneği tarafından yapıldı.

Derneğin Başkanı Michelle Smith, bu ismin, Romanlar tarafından uzun süredir reddedilen bir etnik karalama olduğuna dikkat çekti.

Smith, "Kimse zararlı, istilacı bir haşere ile ilişkilendirilmek istemez" ifadesini kullandı.

Şimdi, çingene güvelerine, hareket tarzlarıyla uyumlu yeni bir isim bulunması için çalışılıyor.

Neden "çingene güvesi" deniyor?

Bu tür güvelerin, özellikle orta ve doğu Amerika'daki ormanlık bölgelerde bulunduğu biliniyor.

Kimi araştırmacılar, "çingene" sıfatının güvelerin hareketliliği sebebiyle kullanıldığını, kimileri ise erkek güvelerin renginden dolayı kullanıldığını öne sürüyor.