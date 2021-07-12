51 santimetre boyunda, 66 santimetre uzunluğundaki Rani, yalnızca 26 kilogram ağırlığa sahip.

Günde yalnızca 200 gram yem tüketen Rani için, çiftlik idarecisi Mohammad Salim, "Dünyanın en küçük ineklerinden biri" ifadesini kullandı.

İneğin Guinness Dünya Rekorları'na girebilmesi için başvuru yapıldı.

Guinness'e göre şu anda dünyanın en küçük ineği unvanı, Hindistan'ın Kerala eyaletinde 61 santimetre boyundaki Manikyam isimli ineğin.