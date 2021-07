ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, aile üyelerinin şiddete yönelimi gözlemlemede genellikle en iyi konumda olduğuna dikkat çekildi.

Ülke içi şiddetin engellenmesi için yardım talep edilen paylaşımda, şüpheli durumların nasıl izlenmesi ve rapor edilmesi gerektiğine dair bilgilerin bulunduğu bir kılavuzun linki verildi.

Family members and peers are often best positioned to witness signs of mobilization to violence. Help prevent homegrown violent extremism. Visit https://t.co/bql36iSbig to learn how to spot suspicious behaviors and report them to the #FBI. #NatSec pic.twitter.com/ZwJp5h5bWD