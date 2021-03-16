Çin Küresel Televizyon Ağındaki (CGTN) habere göre, Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Cang'ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Çin'in yapmak istediği aşı bağışıyla ilgili mektup gönderdiği vurgulandı.

Çin, barış gücü askerlerine önem veriyor

Çin'in Afrika'daki barış gücü askerlerine öncelik verilecek şekilde 300 bin doz aşı bağışında bulunmak istediği bilgisine yer verilirlen, Çin'in barış gücü askerlerinin güvenliğine büyük önem verdiği açıklandı.

Açıklamada, bağışın Çin'in aşılarını küresel bir kamu yararı haline getirmek için atılmış bir adım ve aynı zamanda Çin'in BM'ye ve çok taraflılığa sürekli desteğinin göstergesi olduğu vurgulandı.