Dışişleri Bakanı Vang Vınbin, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, ülkeler arası ikili ilişkilerin ve iş birliğinin, bölgesel barış ve istikrara katkı sağlaması, üçüncü tarafları ve onların çıkarlarını zedelememesi gerektiğini duyurdu.

Asya-Pasifik bölgesinin, bloklar arası cepheleşmeyi ve yeni bir Soğuk Savaşı tetikleyebilecek askeri gruplaşmalara ihtiyacı olmadığını vurgulayan Sözcü Vang, "Bölgedeki halklar barışı ve istikrarı zedeleyecek, dayanışma ve iş birliğini engelleyecek tüm eylemlere karşı teyakkuzda olacak ve buna karşı çıkacaktır" dedi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Japon mevkidaşı Kişida Fumio, 22 Ekim'de Perth kentinde, iki ülkenin, güvenlik ve savunma, ekonomik güvenlik ile iklim ve enerji başlıklarında ikili iş birliğinin artırılmasını kapsayan ortak deklarasyon imzalamıştı.

"Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vurgusunun yapıldığı güvenlik deklarasyonunda, Japonya ve Avustralya'nın, nesnel savunma iş birliğini artıracağı belirtilmişti.

Uluslararası normları ihlal eden saldırgan eylemlere karşı caydırıcılık ihtiyacına dikkatin çekilen deklarasyonda, ABD ile üçlü güvenlik ilişkilerinin derinleştirileceği kaydedilmişti.

Deklarasyonun Çin'in bölgedeki artan nüfuzunu dengelemeyi amaçladığı yorumu yapılmıştı.