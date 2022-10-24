Al Jazeera'nin haberine göre, BM İşkenceyi Önleme Alt Komitesi (SPT), Avustralya'nın İşkenceye Karşı Sözleşmenin İsteğe Bağlı Protokolü (Opcat) taahhüdünü ihlal ederek cezaevlerini incelemeye engel olmasının ardından "sert" bir karar alındığını açıkladı.

SPT, Avustralya'nın işkence karşıtı misyonuna son verildiğini belirtti.

Maldivler Yüksek Mahkeme Yargıcı Aisha Muhammed, Avustralya'nın uluslararası sorumluluğunu apaçık bir şekilde yerine getirmediğini ifade ederek, SPT'nin bu kararının hafife alınmaması gerektiğini kaydetti.

Avustralya, 2017'de Opcat'i onaylayarak tutukluları koruyan ve tesisleri denetime tabi kılan reformları taahhüt etmişti.

BM, Avustralya'yı cezaevlerinin incelenmesine engel olmakla suçlamıştı

SPT, Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde Avustralya'nın Opcat taahhüdü kapsamında müfettişlerin cezaevlerine tam erişimine izin vermediği gerekçesiyle buralara ziyareti durdurduğunu duyurmuştu.

BM, Avustralya'yı Opcat taahhüdünü ihlal ederek cezaevlerini incelemeye engel olmakla suçlamıştı.