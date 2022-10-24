Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 18:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Azerbaycan, Rusya'ya nota verdi
Azerbaycan, Rusya devlet televizyonunda Azerbaycan karşıtı yayın yapılması nedeniyle Rusya'ya nota verdi.
Rusya Devlet Televizyonu'nun Birinci Kanalı'nda 20-21 Ekim tarihlerinde yayınlanan Büyük Oyun adlı programda Rus siyaset bilimciler ve Ermeni asıllı uzmanların Azerbaycan aleyhine değerlendirmeleri Bakü'nün tepkisine yol açtı.
Azerbaycan'ın Moskova Büyükelçiliğince Rusya Dışişleri Bakanlığına protesto notası iletildi.
Notanın programda yapılan Azerbaycan karşıtı açıklamalar ve ülkenin toprak bütünlüğüne yönelik iddialar nedeniyle iletildiği ifade edildi.
Etiketler: Azerbaycan Rusya
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