Kış olimpiyat oyunlarına katılacak olanların, salgın önlemleri kapsamında, kişisel ve sağlık bilgilerini içeren bir uygulama kullanması gerekiyor.

My2022 isimli uygulamada sesli mesajlaşma, veri transferi ve haber içerikleri de bulunuyor.

Siber güvenlik kuruluşları ise uygulamada güvenlik açığı tespit ettiklerini duyurdu.

Kanada merkezli Citizen Lab, kullanıcıların verilerinin çalınabileceğini açıkladı. Bu da pasaport ve diğer hassas bilgilerin başkalarının eline geçmesi anlamına geliyor.

Şirket, olimpiyat katılımcılarına önlem almaları çağrısı yaptı.

"Geçici telefon kullanın" önerisi

Avustralya'dan 'İnternet 2.0' adlı siber güvenlik kuruluşu da Pekin'e geçici bir telefonla gidilmesi uyarısı yaptı.

Sadece Çin'de kullanılacak bir mail hesabı açılması tavsiyesinde de bulundu.

Komite, iddiaları yalanladı

Pekin'deki Olimpiyat Organizasyon Komitesi ise güvenlik açığı iddialarını yalanladı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi de bağımsız soruşturma yaptığını ancak kritik bir açık tespit edemediğini duyurdu.

Komite ayrıca uygulamayı kullanmanın zorunlu olmadığını savundu.