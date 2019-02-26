Çin’in Siçuan eyaletine bağlı Rongşien ilçe yönetimi, dün meydana gelen ve 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan deprem sonrası eyaletteki kaya gazı şirketlerinin madenlerdeki çalışmaları güvenlik nedeniyle askıya aldığını açıkladı.

İlçe yönetimi, 12 kişinin de yaralandığı depremden 13 bin 260 kişinin etkilendiğini belirterek, 9 evin yıkıldığını ve doğrudan ekonomik kaybın 14 milyon yuan'ı (yaklaşık 2 milyon dolar) bulduğunu belirtti.

Çin Deprem Ağları Merkezi, dün ilçede art arda 4,6 ve 4,9 büyüklüğünde sarsıntılar kaydetmişti.

Kaynak: AA