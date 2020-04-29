Haber Giriş: Kaynak: AA
Çin'de Ulusal Halk Kongresi toplantısı gelecek ay yapılacak
[Fotoğraf: Reuters]
Çin'de koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ertelenen yıllık Ulusal Halk Kongresi toplantısının mayıs ayında yapılacağı bildirildi.
Çin resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, Ulusal Halk Kongresi Merkez Komitesi, ülkenin farklı bölgelerinden 3 bin temsilcinin 22 Mayıs'ta Pekin'de toplanmasına karar verdi.
Olağan koşullarda mart ayında yapılan 2 haftalık yıllık toplantı, bu yıl COVID-19 salgını kapsamında uygulanan karantina tedbirleri ve yurt içi ulaşım kısıtlamaları nedeniyle ertelenmişti.
Toplantının nasıl icra edileceğine dair detaylı bilgi verilmezken, Kongre'nin toplanması ülkede hayatın normale dönmeye başlayacağının işareti olarak yorumlanıyor.
Etiketler: çin Ulusal Halk KongresiSon Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 10:05
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