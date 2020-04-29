Çin resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, Ulusal Halk Kongresi Merkez Komitesi, ülkenin farklı bölgelerinden 3 bin temsilcinin 22 Mayıs'ta Pekin'de toplanmasına karar verdi.

Olağan koşullarda mart ayında yapılan 2 haftalık yıllık toplantı, bu yıl COVID-19 salgını kapsamında uygulanan karantina tedbirleri ve yurt içi ulaşım kısıtlamaları nedeniyle ertelenmişti.

Toplantının nasıl icra edileceğine dair detaylı bilgi verilmezken, Kongre'nin toplanması ülkede hayatın normale dönmeye başlayacağının işareti olarak yorumlanıyor.