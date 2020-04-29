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Hintli aktör Irrfan Khan hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
Pi'nin Yaşamı ve The Namesake gibi çeşitli Hollywood filmlerinde de yer alan Hintli film yıldızı Irrfan Khan hayatını kaybetti.
Uzun süredir nöroendokrin tümör ile savaşan akör Khan'ın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.
Aktörün sözcüsü, ölüm haberini doğruladı.
Milyoner ve Jurassic Park'taki rolleriyle tanınan Khan, geçtiğimiz hafta salı günü Mumbai Kokilaben Dhirubhai Ambani Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.
Etiketler: kanser Irrfan Khan BollywoodSon Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 10:06
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